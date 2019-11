Биологическое оружие: как книга Дарвина изменила понимание мира

24 ноября 1859 года в свет вышел первый тираж книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». К вечеру из поступивших в лондонские магазины 1250 экземпляров не осталось ни одного. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы — одни восхищались ею, другие негодовали. «Известия» — о знаменитом труде, положившем начало научному изучению происхождения жизни на земле.

Загадочное письмо

Автор цитаты «Объяснить происхождение жизни на земле только случаем — это как если бы объяснили происхождение словаря взрывом в типографии»

Началось всё почти по-чеховски: с письма ученому соседу. В июне 1858 года известный естествоиспытатель, автор нескольких книг Чарльз Роберт Дарвин получил письмо от незнакомого молодого натуралиста по имени Альфред Рассел Уоллес. Будучи в экспедиции в Малайзии, этот джентльмен подхватил малярию, на некоторое время приковавшую его к постели. Борясь с вынужденным бездельем, он взялся за анализ увиденного им в путешествиях, попытался соотнести это с существующими гипотезами, а потом изложил свои мысли в небольшой статье, которую и послал маститому коллеге с просьбой отредактировать и в случае одобрения передать ее в Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе.

Н3 Альфред Рассел Уоллес Фото: commons.wikimedia.org/London Stereoscopic and Photographic Company

Прочитав послание, Дарвин остался потрясен: всё то, что он пытался сформулировать уже много лет, неизвестный ему юнец умудрился изложить коротко и внятно: «если бы не почерк, я решил бы, что это одна из моих ранних записных книжек». Дарвин хотел даже отказаться от публикации готовящейся им работы и отдать идею Уоллесу, но друзья да и сам молодой натуралист не поддержали его порыва.

В конце концов Уоллес в своих рассуждениях опирался на статьи Дарвина. Он считал, что не придумал ничего нового, а лишь на основе своего опыта подобрал подтверждения и доказательства некоторым утверждениям старшего коллеги. К тому же Уоллес был почти не известен научной общественности, так что его мнение вряд ли кого-то могло заинтересовать. Тогда Дарвин решил, что он должен предложить для обсуждения одновременно статью Уоллеса и свои мысли по этому поводу, изложенные в виде очерка. В июле 1858 года обе работы были представлены Линнеевскому обществу в Лондоне. Вопреки ожиданию бури среди коллег они не вызвали. Скорее наоборот.

Фредерик Уильям Хоуп, действительный член Лондонского королевского общества и Линнеевского общества, энтомолог «Всё новое в этой работе не верно, а всё верное — не ново»

Y2 Иллюстрация дарвиновской теории Фото: Getty Images/Print Collector

Объяснение тому, что научный мир спокойно встретил идею Дарвина и Уоллеса об эволюции живых существ, было довольно простым — к середине XIX столетия в той или иной степени об этом задумывались многие. Мысль о том, что мир вряд ли был создан единовременно, высказывали еще античные философы, в частности Анаксимандр, Демокрит и Аристотель. По мере того как в научный оборот стал входить огромный массив данных о природном мире Азии, Африки, Австралии и особенно океанских островов, изменчивость видов становилась всё очевиднее. Другое дело, что найти механизм и предложить разумное объяснение этого процесса никому не удавалось. До письма Уоллеса Дарвину.

Молодой повеса

Автор цитаты «Я учился, потом совершил кругосветное путешествие, а потом снова учился: вот моя автобиография»

Юность Чарльза Дарвина совершенно не предвещала научной карьеры, скорее наоборот. Хотя происходил юноша из весьма уважаемой семьи — его дед Эразм Дарвин считался одной из центральных фигур британского просвещения — учиться в школе Чарльз не желал и заставлять его никто не собирался. Отчасти виной тому была ранняя кончина матери, а отчасти демократизм отца — респектабельного доктора и удачливого финансиста. Времени на воспитание сына он не имел, посему занимались мальчиком в основном старшие сестры, благо их было сразу четверо. В итоге юноша зарекомендовал себя безнадежным двоечником и занимался исключительно тем, что ему нравилось, — химией, коллекционированием насекомых, охотой.

Y4 Чарльз Дарвин Фото: Getty Images/UniversalImagesGroup

По настоянию отца Чарльз поехал в Эдинбург учиться на врача, но сбежал после первой же операции, на которой ему пришлось присутствовать. Вида человеческой крови заядлый охотник вынести не мог. Потом он безуспешно учился на священника в Кембридже, но верховая езда, стрельба из ружья и охотничьи собаки занимали его гораздо больше, нежели вопросы богословия. К счастью, кузен ввел Чарльза в круг молодых ученых-естествоиспытателей, и желание соответствовать новым товарищам вынудило повесу взяться за ум.

В итоге он так увлекся собиранием жуков, что перечитал все возможные книги не только по этой теме, но и по смежным дисциплинам. Абсолютным авторитетом для юноши в эти годы стал кембриджский профессор ботаники Джон Генслоу — неформальный лидер кружка молодых натуралистов. Дарвина даже называли the man who walks with Henslow — «тот, кто прогуливается с Генслоу». А когда Дарвин успешно сдал выпускные экзамены, Генслоу порекомендовал его Роберту Фицрою — капитану корабля «Бигль», отправлявшегося в 1831 году в кругосветное плавание для уточнения карт и описания новых земель. Скорее всего, профессор думал не столько о научном развитии своего 22-летнего приятеля, сколько о его увлечении охотой и экзотическими животными, к тому же отец молодого натуралиста согласился оплатить плавание в надежде, что сын найдет свое призвание.

Фото: commons.wikimedia.org Джон Генслоу

Пятилетнее путешествие стало переломным моментом в жизни Дарвина. Поначалу его действительно больше прельщала охота на экзотических животных и поиски новых видов, которые могли принести ему мировую славу, но постепенно интересы молодого человека стали меняться — он всерьез увлекся изучением, систематизацией и описанием всего, что ему довелось увидеть в диковинных странах. Стоит отметить, что плавание давалось ему непросто — Дарвин страдал от морской болезни, а потом еще и подцепил какую-то тропическую инфекцию, которая мучила его до конца жизни. Но трудности показали, что за маской светского гуляки скрывается сильный и целеустремленный мужчина. Хотя статус вольнонаемного исследователя позволял ему в любой момент покинуть судно, он до конца перенес все трудности похода и собрал огромное количество поистине уникального материала.

Y3 Ракушки, собранные Дарвином во время пребывания на острове Святой Елены, представленные на выставке коллекции Эдинбургского университета в Глазго Фото: ТАСС/PA Photos/David Cheskin

В 1836 году 27-летний Дарвин вернулся с огромным багажом образцов и записей, сделанных на островах Зеленого мыса и Канарах, на побережье Бразилии и Чили, в Аргентине и Уругвае, в Патагонии и на Огненной Земле, в Австралии и Тасмании, на Кокосовых и Галапагосских островах. Через несколько лет он опубликовал результаты изысканий в книге «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Потом он написал несколько научных трудов, в том числе большую монографию, посвященную усоногим ракам, которая и сегодня считается одной из самых полных работ по этой тематике. Дарвина стали воспринимать уже не только как натуралиста-путешественника, обладающего хорошим слогом, но и как уважаемого специалиста-зоолога.

Торжество разума

Автор цитаты «Нет ничего более замечательного, чем распространение религиозного неверия, или рационализма, на протяжении второй половины моей жизни»

В 1839-м Дарвин женился и купил дом неподалеку от Лондона. В этом имении он проведет 40 лет жизни. Все эти годы он жил по строго заведенному распорядку — работал, гулял с собакой, общался с детьми, которых у четы Дарвин, кстати, было семеро. Иногда принимал гостей или сам ездил в Лондон общаться с коллегами. Досаждало ученому только состояние здоровья, вынуждавшее отвлекаться от работы и ездить лечиться «на воды».

Н3 Рабочее место Дарвина в его доме в Кенте Фото: ТАСС/PA Images/Gareth Fuller

Увиденное в путешествии многообразие схожих видов не отпускало молодого ученого. Он понимал, что это результат каких-то естественных природных процессов, но не мог точно сформулировать причинно-следственные связи. Первые контуры теории эволюции он начинает формулировать еще в начале 1840-х, но на обдумывание и уточнение ушло почти два десятилетия.

Неизвестно, когда на Дарвина снизошло озарение и было ли оно вообще. Скорее его теория рождалась постепенно, в процессе напряженного труда, экспериментов и, конечно, дискуссий с коллегами, прежде всего с геологом Чарльзом Лайелем и ботаником Джозефом Гукером. Они были не только ближайшими друзьями Дарвина, но и выдающимися учеными своего времени, и именно они подвигли его начать письменно формулировать теорию «пангенезиса», как называл ее сам исследователь. Когда значительная часть многотомного труда уже была готова, Дарвин и получил письмо Уоллеса. Кстати, ученые поддерживали уважительные, даже товарищеские отношения и сам термин «дарвинизм» принадлежит Уоллесу.

Фото: commons.wikimedia.org/Linnean Society Медаль Дарвина–Уоллеса

Альфред Уоллес «Я всегда сознавал и теперь сознаю, что Ч. Дарвин начал заниматься этим вопросом гораздо раньше меня и исполнение трудной задачи — изложение происхождения видов — не выпало на мою долю»

Чтобы навсегда завершить спор о приоритетах, Линнеевское общество учредило медаль Дарвина–Уоллеса, которой награждает выдающихся биологов. На одной стороне изображен Дарвин, а на другой — Уоллес.

Дискуссия в научном сообществе показала, что книга должна быть небольшой по объему и написана доступным языком. В итоге у Дарвина сложился план однотомной книги, и всего за восемь месяцев обычно дотошный и неторопливый ученый написал почти 500-страничный труд — он приступил к работе в середине лета 1858 года, а в конце весны 1859-го уже правил гранки. 24 ноября тираж поступил в продажу.

Y1 Первое издание книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» 1859 года Фото: Getty Images/Bloomberg