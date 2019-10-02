В ЦБ назвали значимые факторы неопределенности экономического прогноза

Распределение расходов федерального бюджета до конца 2019 года и их перенос на следующий год — более значимые факторы неопределенности экономического прогноза, в том числе, прогноза инфляции, чем в предыдущие годы. Об этом в среду, 2 октября, заявили в Центральном Банке России.

В своем прогнозе регулятор предполагает, что фактические расходы по итогам года будут ниже, чем уточненная бюджетная роспись. «При этом в 2019 году наблюдается более существенное отставание расходов от обычной внутригодовой сезонности. Поэтому распределение расходов в последние месяцы 2019 года, а также объем расходов, которые будут перенесены в бюджетную роспись 2020 года, являются более значимыми факторами неопределенности экономического прогноза и, в частности, прогноза инфляции, чем в предыдущие годы», — цитирует «Интерфакс» комментарий Банка России по снижению Минфином РФ прогноза по профициту бюджета на 2019 год.

Увеличение сводной бюджетной росписи в течение года в значительной мере уже было отражено в материалах к июльским поправкам в закон о бюджете, а также в оперативной отчетности федерального бюджета, отметили в ЦБ.

По состоянию на 1 сентября профицит федерального бюджета составил 3,7% внутреннего валового продукта. (ВВП).

Бюджет, принятый на заседании правительства и в понедельник, 30 сентября, внесенный на рассмотрение в Госдуму, предусматривает профицит на следующий год в объеме 876,051 млрд рублей, или 0,8% ВВП. В 2021 году профицит составит 1,1% ВВП, а в 2022 году — 0,8%.

Рассмотрение проекта федерального бюджета в первом чтении в Госдуме намечено на 23 сентября.