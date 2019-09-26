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Минфин представил проект бюджета на ближайшие три года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минфин представил проект российского бюджета на ближайшие три года — на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в четверг, 25 сентября.

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Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в следующие два года 21,2 трлн рублей и 22 трлн рублей соответственно. Инфляция на 2020 год заложена на уровне 3% в годовом выражении, ВВП должен составить почти 113 трлн рублей.

Также из документа следует, что следующий год будет профицитным: доходы казны должны превысить расходы на 876 млрд рублей, или 0,8%. Сверхдоходы от продажи углеводородов, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния, оцениваются в 2,3 трлн.

Согласно проекту, расходы в 2020 году вырастут на 500 млрд рублей по сравнению с текущей версией трехлетнего бюджета — до 19,5 трлн рублей. Один продолжат расти и к 2022 году составят до 21,8 трлн рублей.

Также проект бюджета предполагает рост материнского капитала на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей. На общее финансирование программы предусмотрено около 325 млрд рублей.

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