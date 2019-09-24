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Бюджет и порядок: президент поручил избавиться от финансовой бюрократии

Дмитрий Медведев доложил Владимиру Путину о параметрах госказны на ближайшие три года
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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При исполнении бюджета следует снять излишние бюрократические барьеры для получателей госсредств. Такое поручение президент Владимир Путин дал главе кабинета министров Дмитрию Медведеву на встрече в Кремле. Особое внимание он обратил на необходимость обеспечить своевременное финансирование нацпроектов. В исполнении бюджета главным должно быть не то, как израсходованы средства, а конечный результат, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Краеугольный камень

По словам Дмитрия Медведева, у государства есть достаточный запас прочности, что позволяет сделать бюджет на ближайшую трехлетку профицитным.

— При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объем Фонда национального благосостояния уже превысил 7% валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время. В этом смысле запас прочности у нас приличный, — подчеркнул председатель правительства.

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Глава кабмина коротко напомнил президенту основные параметры проекта бюджета.

— Всего в течение трех лет, я имею в виду 2020, 2021 и 2022 годы, на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации [и расширения магистральной] инфраструктуры планируется направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей, — сказал он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что самая большая статья приходится на социальную сферу.

— В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 млрд рублей в 2019 году до 320, — пояснил премьер-министр. — Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и на образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ.

На реализацию национальных проектов в сфере экономики, на расширение и модернизацию инфраструктуры тоже заложены немалые средства, добавил он.

Бюджет — это важнейший инструмент достижения национальных целей развития и краеугольный камень всей кредитно-денежной политики, подчеркнул Владимир Путин. Он призвал главу кабмина после принятия основного финансового документа страны сосредоточить внимание правительства на «разбюрокрачивании принятия решений».

— Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, — ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения. Связано это в том числе с рядом обстоятельств объективного характера в силу принятых ранее решений, — подчеркнул российский лидер. — Но я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития.

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Без бюрократии

Уход от бюрократизма необходим, уверен и профессор РАНХиГС Анатолий Селюков. По его мнению, поручение главы государства связано с тем, что бюджетные средства расходуются неравномерно. Еще с советских времен деньги перечисляются в конце года и их не успевают потратить.

Основные проблемы бюджетной политики связаны с отсутствием механизма достижения конкретных результатов, размытостью ответственности распорядителя бюджетных ассигнований и неправильным целеполаганием, уверен эксперт. В исполнении бюджета главным должно быть не то, как израсходованы средства, а конечный результат, полагает он.

Проблему освоения средств бюджета хорошо видно на примере нацпроектов, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

— Вначале был выделен определенный объем средств, которым уже потом «насытыли» нацпроекты, хотя всё должно быть как раз наоборот, — пояснил он.

Поручение главы государства может быть связано с усилением политической ответственности руководителей за неисполнение целей, заложенных в нацпроектах, предположил заведующий лабораторией бюджетной политики Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Белев. По его мнению, проблемы здесь заключаются в увеличении налоговой нагрузки, в том числе из-за повышения ставки НДС и маневров в нефтегазовой отрасли, а также в решении о пополнении Фонда развития за счет наращивания госдолга.

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