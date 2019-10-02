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В Госдуме назвали дату рассмотрения проекта федерального бюджета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении на заседании 23 октября. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в среду, 2 октября, по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

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Также он сказал, что было принято решение о рассылке проекта бюджета в регионы, чтобы началось обсуждение в региональных законодательных собраниях, передает ТАСС.

По словам спикера, теперь у парламентариев есть возможность в течение трех недель обсудить проект.

Володин отметил, что все фракции Госдумы договорились принять в законодательство поправки, предусматривающие поступление в январе средств федерального бюджета в регионы, подчеркнув, что вопрос эффективности расходования бюджетных средств сейчас очень актуален.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. В 2020 году расходы составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году — 20,634 трлн рублей, в 2022 году — 21,763 трлн рублей.

Он также отметил, что в 2020 году доходы федерального бюджета составят более 20 трлн рублей, уточняет НСН.

30 сентября правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

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