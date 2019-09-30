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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Проект бюджета рассмотрят 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

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Бюджет, принятый на заседании правительства, предусматривает профицит на следующий год в объеме 876,051 млрд рублей, или 0,8% внутреннего валового продукта (ВВП). В 2021 году профицит составит 1,1% ВВП, а в 2022 — 0,8%, передает ТАСС.

Основные характеристики бюджета на 2020 год определены исходя из прогнозируемого объема ВВП 112,86 трлн рублей, уровень инфляции заложен в нем не более 3%. В 2020 году общий объем доходов в федеральный бюджет прогнозируется на уровне 20,4 трлн рублей, общий расход — 19,5 трлн рублей.

Доходы бюджета в следующем году составят 20,379 трлн рублей, или 18,05% ВВП. Дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния, ожидаются в объеме 2,333 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 трлн рублей, или 17,2% ВВП.

На 2021 и 2022 годы объем ВВП прогнозируется на уровне 120,364 трлн рублей и 128,508 трлн рублей, инфляция — не более 4% ежегодно.

В этом году проект федерального бюджета поступил в Госдуму в электронном виде — на usb-накопителе.

Проект бюджета был опубликован 25 сентября, напоминает «Газета.ру». Отмечалось, что его пасходная часть, выделенная Министерству обороны в 2020 году, составит 1,894 трлн рублей. В 2019 году расходы военного ведомства составили 1,776 трлн рублей.

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