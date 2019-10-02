Суд вынес приговор похитившему деньги пенсионеров почтальону

Бывший почтальон из Пензенской области Александр Тюрькин получил три года лишения свободы условно за обвинение в хищении более 2,1 млн рублей, предназначавшихся для пенсионных выплат. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Злоумышленник пояснил, что на преступление пошел из-за низкой заработной платы и тяжелого материального положения. С учетом позиции государственного обвинителя, полного добровольного возмещения ущерба Тюрькину судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в присвоении средств в особо крупном размере. Отмечается, что судебный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

20 июля 49-летний почтальон в Нижнем Ломове получил пять опечатанных сумок с 2,164 млн рублей для пенсионных выплат. Мужчина должен был доставить их в почтовые отделения Наровчатского района, но вместо этого скрылся вместе с деньгами. Похититель уехал в Мордовию, а оттуда добрался до Москвы и купил автомобиль Lifan. Спустя восемь дней почтальон сам явился в полицию и вернул около 1,6 млн рублей и машину, приобретенную на похищенные деньги.

Как пояснили «РИА Новости» в «Почте России», компания вернула пенсионерам все пропавшие средства.

1 октября в Хабаровском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже лошади для своей возлюбленной.