Суд арестовал лжесоцработника за кражу у 82-летней пенсионерки

Мужчину, выдававшего себя за соцработника, задержали и арестовали за кражу крупной суммы денег из квартиры 82-летней москвички. Об этом агентству городских новостей «Москва» 26 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник представился социальным работником, чтобы проникнуть в квартиру к пожилой женщине, пробыл там около часа, после чего ушел, а пенсионерка обнаружила пропажу 1 млн рублей и паспорта.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупной размере. Подозреваемый был задержан в Московской области. В настоящее время он заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 26 сентября сообщалось, что из машины иностранца в Москве похитили 1,2 млн рублей.