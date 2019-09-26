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Суд арестовал лжесоцработника за кражу у 82-летней пенсионерки

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Фото: агентство городских новостей "Москва"
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Мужчину, выдававшего себя за соцработника, задержали и арестовали за кражу крупной суммы денег из квартиры 82-летней москвички. Об этом агентству городских новостей «Москва» 26 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник представился социальным работником, чтобы проникнуть в квартиру к пожилой женщине, пробыл там около часа, после чего ушел, а пенсионерка обнаружила пропажу 1 млн рублей и паспорта.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупной размере. Подозреваемый был задержан в Московской области. В настоящее время он заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 26 сентября сообщалось, что из машины иностранца в Москве похитили 1,2 млн рублей.

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