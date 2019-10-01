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Житель Хабаровского края украл коня для своей возлюбленной

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В Хабаровском крае задержали местного жителя по подозрению в краже белой лошади. Так он пытался произвести впечатление на свою возлюбленную. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое УМВД, в полицию обратилась женщина с жалобой на то, что у нее украли лошадь. Животное было привязано у строительного объекта, принадлежащего женщине, а потом пропало. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный житель поселка Чегдомын. Саму лошадь нашли в одном из дворов в городе Амурске. Мужчина признался, что украл лошадь, чтобы произвести впечатление на свою сожительницу.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его заключили под стражу. Похищенное животное вернули владелице.

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