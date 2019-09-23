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У соратника Порошенко украли часы по цене квартиры

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Киеве у депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Георгия Ясинского украли часы, которые по своей стоимости сопоставимы с ценой квартиры. Об этом 22 сентября сообщило издание «Страна.ua».

Карманники незаметно сняли с руки депутата золотые часы марки Breguet и затерялись в толпе. По данным издания, цена такой модели часов составляет около $32 тыс. Также отмечается, что за такие деньги можно приобрести небольшую квартиру в Киеве.

Полиция проводит расследование и разыскивает причастных к краже.

20 сентября сообщалось, что на Украине мужчина ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове.

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