У соратника Порошенко украли часы по цене квартиры

В Киеве у депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Георгия Ясинского украли часы, которые по своей стоимости сопоставимы с ценой квартиры. Об этом 22 сентября сообщило издание «Страна.ua».

Карманники незаметно сняли с руки депутата золотые часы марки Breguet и затерялись в толпе. По данным издания, цена такой модели часов составляет около $32 тыс. Также отмечается, что за такие деньги можно приобрести небольшую квартиру в Киеве.

Полиция проводит расследование и разыскивает причастных к краже.

20 сентября сообщалось, что на Украине мужчина ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове.