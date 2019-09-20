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В Киеве депутата ударили кирпичом по голове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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На Украине мужчина ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове. Об этом 20 сентября сообщает агентство УНИАН.

Инцидент произошел в Киеве. По имеющейся информации, мужчина напал на чиновника, имя которого не приводится, когда тот общался с правоохранителями по поводу незаконного строительства на одной из улиц города.

Злоумышленника сразу же задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Мотив его поступка на данный момент неизвестен. О состоянии депутата информации также нет.

16 августа сообщалось, что на Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата рады.

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