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Российские туристы пытались вывезти чемодан еды из отеля в Анталье

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Фото: Yeni Alanya/yenialanya.com
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Российские туристы попытались вывезти целый чемодан продуктов из турецкого отеля, сообщает Yeni Alanya в понедельник, 30 сентября.

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Инцидент произошел в провинции Анталья в одном из трехзвездочных отелей в районе Манавгат. Когда путешественники выезжали из гостиницы после отдыха, сотрудники попросили одного их россиян открыть чемодан. В нем турки обнаружили в большом количестве аккуратно упакованные бутылки с водой, фрукты и еду из ресторана отеля.

«Гости нашего отеля могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем», — сказал представитель гостиницы.

По словам администрации, в номера запрещается приносить еду и напитки и это указано в бланках, которые подписывают все туристы при въезде в отель. Кроме того, отдыхающим раздают брошюры о правилах проживания. Несмотря на это, некоторые путешественники всё же проносили еду в свои комнаты, в результате чего заводились насекомые.

Ранее в сентябре были названы главные причины смерти российских туристов в Турции. Среди них — невнимательность и злоупотребление алкоголем в жару.

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