Названы главные причины смерти российских туристов в Турции

Чаще всего отдых российских туристов в Турции заканчивается летальным исходом из-за невнимательности россиян и неумеренности в употреблении алкоголя в жару, рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

По словам эксперта, туристов следует информационно подготавливать к поездкам в Турцию. Например, Марков указал, что водители в этой стране часто нарушают правила дорожного движения и не всегда пропускают пешеходов на зебре. Все это приводит к ДТП.

«Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так», — цитирует его «РИА Новости».

Также специалист отметил, что стоит напоминать туристам о важности умеренного употребления алкоголя, особенно в условиях жаркого климата.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится. Нужно исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару», — сказал Марков.

По его словам, немцы и англичане также любят выпить, но употребляют они чаще всего пиво, а затем отдыхают в тенечке.

«Наши же приняв на грудь водки, отправляются на подвиги», — отметил он.

Представитель РТФО также призвал предупреждать туристов о том, чтобы они следили за здоровьем, так как хронические заболевания и возраст часто могут привести к смерти. Отправляться на отдых на поздних сроках беременности эксперт также не советует, поскольку акклиматизация может негативно повлиять на организм будущей мамы.

В последнее время всё чаще стали появляться сообщения о несчастных случаях с россиянами в Турции. Так, 20 сентября стало известно, что детей из Екатеринбурга облили горящим маслом в одном из отелей.

По словам советника консульского департамента МИД РФ Антона Скворцова, с начала мая в турецких отелях погибли 88 россиян. Несчастья с детьми часто происходят из-за того, что родители слишком полагаются на персонал гостиниц.