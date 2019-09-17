Россиянин умер в отеле в Турции

65-летний турист из России умер в пятизвездочном отеле в турецкой Анталье. По данным издания Haber Turk, мужчина скончался на глазах у супруги.

Женщина рассказала, что ее супруг внезапно упал на пол. Прибывшие на место медики спасти его не смогли. По предварительным данным, у россиянина случился сердечный приступ. Точная причина смерти устанавливается.

Ранее 17 сентября советник консульского департамента МИД РФ Антон Скворцов сообщил, что 88 россиян погибли на отдыхе в Турции с начала мая.

16 сентября в Анталье погиб россиянин 2001 года рождения, занимавшийся парасейлингом (полетом на парашюте за катером). В происшествии также пострадала мать юноши. Причиной смерти туриста стал отрыв каната, которым парашют был привязан к судну.