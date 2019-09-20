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Российских детей облили горящим маслом в Турции

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Фото: Depositphotos
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Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей. Об этом сообщает 20 сентября портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.

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Инцидент произошел в курортном поселке Кестель в гостинице Club Paradiso.

По словам отца пострадавших детей, во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и на зрителей полилось горящее масло. Всего пострадали восемь человек, в том числе его сыновья 10 и 3,5 лет.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2-й и 3-й степени. Он пока не сможет перенести перелет, у второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — рассказал мужчина.

Мужчина отметил, что по прилете в Екатеринбург у самолета будет дежурить скорая, а дальше детей доставят в ожоговый центр.

К отелю россиянин претензий не имеет, так как администрация взяла вину на себя, а также разместила пострадавших в хорошей клинике, оплатила лечение и обратные билеты в РФ.

17 сентября советник консульского департамента МИД РФ Антон Скворцов сообщил, что с начала мая на отдыхе в Турции погибли 88 россиян. По его словам, несчастья часто происходят и с детьми, в том числе из-за того, что родители слишком полагаются на персонал отеля.

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