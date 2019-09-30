В Саудовской Аравии рассказали об условиях въезда для женщин

Иностранные женщины смогут без ограничений посещать Саудовскую Аравию. Об этом заявил посол королевства в России Раид бин Халид Кримли 30 сентября на пресс-конференции в «РИА Новости».

По его словам, не предусмотрено особых требований для женщин-туристов за исключением возраста: за визой путешественницы могут обращаться начиная с 18 лет. Кримли уточнил, что те, кто еще не достиг этого возраста, смогут приехать в Саудовскую Аравию только в сопровождении взрослых.

Посол отметил, что ограничений на выдачу виз Саудовской Аравии для россиян не будет. В генеральном управлении по туризму подчеркнули, что Эр-Рияд ожидает большого турпотока из России после запуска новой визовой системы, пишет RT. Авиационные власти двух стран подготовили все документы для прямого авиасообщения между странами.

28 сентября сообщалось, что с 2020 года в Москве запустят цифровую платформу, состоящую из сайта и мобильного приложения для туристов.