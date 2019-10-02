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В ООН получили обращение России по поводу визовых проблем с США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Организации Объединенных Наций заявили, что изучают официальное обращение России, касающееся визовых проблем со стороны США. Об этом 2 октября ТАСС сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Мы получили официальное письмо от Российской Федерации относительно визовой ситуации. Мы изучаем его и мы предпримем соответствующие меры», — рассказал он.

30 сентября в Министерстве иностранных дел России обвинили США в визовой войне.

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН из-за того, что американская сторона не оформила документы в срок.

В числе тех, кто не получил визы, оказался член Совета Федерации Константин Косачев. Он пригрозил Вашингтону «чувствительным и болезненным» ответом на подобное отношение к российским представителям.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь шла не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

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