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В МИД России обвинили США в визовой войне

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Соединенные Штаты развязали визовую войну с Россией. Об этом в понедельник, 30 сентября, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

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Россия сталкивается с огромными трудностями при оформлении сотрудников посольств и консульств в длительные командировки в США, пояснил замминистра в интервью журналу «Международная жизнь».

Москва предлагает Вашингтону «договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», уточняет «Газета.ру». По словам Рябкова, Москва может нанести ответные визовые меры, хотя не хочет этого.

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН из-за того, что американская сторона не оформила документы в срок.

В числе тех, кто не получил визы, оказался член Совета Федерации Константин Косачев. Он пригрозил Вашингтону «чувствительным и болезненным» ответом на подобное отношение к российским представителям.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь шла не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

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