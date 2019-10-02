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Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У России никогда не было задачи «уйти от доллара», но страна вынуждена это делать ради собственной безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели 2 октября.

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«Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Путин указал, что США «своими руками уничтожают доллар» и подрывают доверие к этой валюте, вводя ограничения на ее использование. Американские власти относятся к долларовым расчетам как к инструменту политической борьбы, тем самым они пилят сук, на котором сидят и «скоро грохнутся».

Из-за действий Вашингтона золотовалютные резервы многих стран сокращаются в долларовом выражении. В результате государства рассматривают переход к расчетам в национальных валютах. Так, 72% расчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществляются в рублях, пишет «Газета.ру».

«Я думаю, что переосмысление этой ситуации обязательно должно прийти к правящим кругам США», — подытожил российский лидер.

Также в ходе сессии Путин предупредил украинского лидера о «тяжелом наследии» и пошутил о вмешательстве России в выборы президента США, которые пройдут в 2020 году.

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