Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать», — в шутку сказал глава государства, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя» во вторник, 2 октября.

Также Путин попросил журналиста никому не говорить об этих планах. Далее президент, перейдя на серьезный тон, заявил, что у России хватает своих проблем и она занимается их решением.

Комментируя реплику о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Москвой и нынешним президентом США Дональдом Трампом, но допустил возможное вмешательство России в выборы 2020 года, Путин ответил: «Highly likely (с высокой вероятностью. — Ред.) — мы это уже слышали».

Как отметил российский лидер, происходящее во внутриполитической сфере США, вредит как отношениям с Москвой, так и самим США.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в США после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.