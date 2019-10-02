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Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения. Такое мнение он озвучил в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 2 октября.

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«Разведывательные службы США обслуживают нынешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств», — сказал глава государства, его слова приводит «РИА Новости».

Путин уточнил, что Россия разговаривала с руководством Саудовской Аравии и узнала, что Эр-Рияд стремится получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к атаке на НПЗ, но их пока никто не представил.

Также президент рассказал, что его иранский коллега Хасан Рухани сообщил ему о непричастности Тегерана к нападению на нефтяные объекты.

«Для Ирана странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным», — добавил российский лидер, его цитирует «Интерфакс».

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения главы американского Госдепа.

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