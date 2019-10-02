Названа самая популярная модель Chery по итогам сентября

В сентябре 2019 года компания Chery продала на российском рынке 602 своих автомобиля, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 2 октября.

Отмечается, что самой популярной моделью стал кроссовер Tiggo, продажи которого за отчетный месяц увеличились на 55%.

Кроссовер Chery Tiggo 4 появился в шоу-румах официальных дилеров в августе этого года. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях — Start, Comfort, Tecno, Cosmo.

Длина, ширина и высота Chery Tiggo 4 составляют 4318 мм, 1831 мм и 1662 мм соответственно. Колесная база — 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 л. Клиренс у Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Кузов машины сделан из оцинкованной стали, обладающей высокой стойкостью к коррозии.

Кроссовер оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. Коробки передач — механическая и вариатор. В смешанном цикле автомобиль потребляет 6,4 л топлива на 100 км.

Начальная стоимость автомобиля — 899 900 рублей.

27 августа сообщалось, что Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 3.