Прямой эфир

Названа самая популярная модель Chery по итогам сентября

0
Фото: Chery
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сентябре 2019 года компания Chery продала на российском рынке 602 своих автомобиля, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 2 октября.

Красавчик из Уху: китайский автопром наносит ответный удар
Тест-драйв нового кроссовера Chery Tiggo 7

Отмечается, что самой популярной моделью стал кроссовер Tiggo, продажи которого за отчетный месяц увеличились на 55%.

Кроссовер Chery Tiggo 4 появился в шоу-румах официальных дилеров в августе этого года. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях — Start, Comfort, Tecno, Cosmo.

Длина, ширина и высота Chery Tiggo 4 составляют 4318 мм, 1831 мм и 1662 мм соответственно. Колесная база — 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 л. Клиренс у Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Кузов машины сделан из оцинкованной стали, обладающей высокой стойкостью к коррозии.

Кроссовер оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. Коробки передач — механическая и вариатор. В смешанном цикле автомобиль потребляет 6,4 л топлива на 100 км.

Начальная стоимость автомобиля — 899 900 рублей.

27 августа сообщалось, что Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mazda отзовет в России 12 автомобилей
В США пустили с молотка советский грузовик ГАЗ-66
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019