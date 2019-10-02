Mazda отзовет в России 12 автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 12 автомобилей Mazda 3, проданных через дилерскую сеть в период с 30 июня по 24 июля 2019 года. Об этом 2 октября сообщает федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что у таких автомобилей во время эксплуатации может отсоединиться стекло салонного зеркала заднего вида от держателя. В свою очередь, это может привести к уменьшению видимости дорожной обстановки сзади машины и к риску возникновения ДТП.

Компания Mazda проинформирует автовладельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для бесплатной замены салонного зеркала заднего вида.

16 августа сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 11 157 машин Lada Granta.