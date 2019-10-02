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В США пустили с молотка советский грузовик ГАЗ-66

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Фото: Bring A Trailer/bringatrailer.com
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Американский аукционный дом Bring А Trailer объявил о продаже полноприводного советского военного грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска. Стоимость сделки составила $7250 (472,5 тыс. рублей). Об этом говорится на официальном сайте торговой площадки.

Отмечается, что машина эксплуатировалась в Венгрии, а в 1989 году ее купил отец продавца. В США военный грузовик ГАЗ-66 попал в 2018 году.

Автомобиль укомплектован 115-сильным двигателем ЗМЗ объемом 4,2 л, который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, машина оборудована раздаточной коробкой, самоблокирующимися дифференциалами на обеих осях, системой автоматической подкачки колес и встроенной в передний бампер лебедкой. Пробег грузовика на момент продажи составлял 2682 км.

Имя нового владельца раритетного советского грузовика ГАЗ-66 не разглашается.

16 августа сообщалось, что спортивный автомобиль Aston Martin DB5, который в 1964 году принял участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер», был продан на аукционе в городе Монтерей (США, штат Калифорния).

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