Нацсовет по ТВ Украины попросил суд аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Об этом в среду, 2 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева», — указано в сообщении.

В настоящее время суд принимает решение об открытии производства по этому административному делу.

Ранее 2 октября три украинских телеканала на полчаса прекратили вещание в знак протеста против цензуры. В акции солидарности приняли участие журналисты «112 Украина», ZIK и NewsOne. Ведущие каналов вышли в эфир с заклеенными черным скотчем ртами.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 26 сентября лишил пять телекомпаний, входящих в холдинг «112 Украина», лицензии на эфирное вещание на всей территории страны. Решение в Нацсовете обосновали тем, что эти телеканалы, согласно условиям лицензий, должны были вещать как региональные, а не осуществлять ретрансляцию общенационального канала «112 Украина».

Руководство телеканала назвало решение регулятора незаконным и заявило, что рассматривает его действия как «жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине». Число зрителей телеканала «112 Украина» сократилось на 40% после лишения его цифровой лицензии.

По мнению политического аналитика Богдана Безпалько, Киев просто пытается закрыть рот неудобным для власти телеканалам. Его точку зрения разделяет политолог Андрей Золотарев. Он считает, что санкции против оппозиционных СМИ в конечном итоге приведут к падению рейтингов команды президента Владимира Зеленского, пишет «Федеральное агентство новостей».