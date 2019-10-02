Прямой эфир

Зеленский подшутил над пресс-секретарем на встрече с журналистами

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель во время брифинга, посвященного итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.

Сначала к сотрудникам СМИ вышла Мендель и, поблагодарив собравшихся за то, что оперативно собрались, передала слово Зеленскому.

«Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?» - поинтересовался в шутку президент.

Ранее вокруг Мендель разгорелся скандал из-за ее обращения с журналистами, пишет NewsOne.

26 сентября стало известно, что пресс-секретарь оттолкнула корреспондента одного из телеканалов от Зеленского, когда тот пытался задать вопрос украинскому лидеру.

Инцидент был запечатлен на видео. После этого Национальный союз журналистов Украины призвал Мендель извиниться и пересмотреть свое отношение к журналистам, так как подобный скандальный случай не единичен.

Ранее работники СМИ обвинили пресс-службу Зеленского в хамском обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
Украинцы возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского в годовщину Бабьего Яра

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019