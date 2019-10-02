Зеленский подшутил над пресс-секретарем на встрече с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель во время брифинга, посвященного итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.

Сначала к сотрудникам СМИ вышла Мендель и, поблагодарив собравшихся за то, что оперативно собрались, передала слово Зеленскому.

«Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?» - поинтересовался в шутку президент.

Ранее вокруг Мендель разгорелся скандал из-за ее обращения с журналистами, пишет NewsOne.

26 сентября стало известно, что пресс-секретарь оттолкнула корреспондента одного из телеканалов от Зеленского, когда тот пытался задать вопрос украинскому лидеру.

Инцидент был запечатлен на видео. После этого Национальный союз журналистов Украины призвал Мендель извиниться и пересмотреть свое отношение к журналистам, так как подобный скандальный случай не единичен.

Ранее работники СМИ обвинили пресс-службу Зеленского в хамском обращении.