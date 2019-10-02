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Автомобилистка погибла в ДТП в Брянской области

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В Карачаевском районе Брянской области женщина-водитель погибла при опрокидывании автомобиля. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Авария произошла поздно вечером 1 октября на 4-м км автодороги Карачаев–Ружное. По предварительной информации, 43-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» выехала на обочину, где машина опрокинулась, пишет интернет-газета NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила различные травмы, от которых скончалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

15 сентября в Брянской области водитель иномарки врезался в грузовик, уходя от столкновения с другой машиной. Мужчина скончался.

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