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Два человека погибли в опрокинувшейся машине в Волгоградской области

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП в Волгоградской области, в результате которого погибли два человека. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

Авария произошла на дороге Калининск–Жирновск–Камышин. По данным ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, в результате чего машина съехала на левую обочину и опрокинулась в кювет. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Автомобилист и его 28-летний пассажир скончались на месте. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, что стало причиной выезда на противоположную обочину.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае опрокинулся автомобиль Nissan Terrano. Травмы получили шесть человек, в том числе четыре ребенка.

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