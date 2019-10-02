Два человека погибли в опрокинувшейся машине в Волгоградской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП в Волгоградской области, в результате которого погибли два человека. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

Авария произошла на дороге Калининск–Жирновск–Камышин. По данным ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, в результате чего машина съехала на левую обочину и опрокинулась в кювет. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Автомобилист и его 28-летний пассажир скончались на месте. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, что стало причиной выезда на противоположную обочину.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае опрокинулся автомобиль Nissan Terrano. Травмы получили шесть человек, в том числе четыре ребенка.