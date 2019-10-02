Прямой эфир

Девушка погибла при лобовом столкновении машин в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Салавате (Республика Башкортостан) столкнулись два легковых автомобиля. Погибла девушка-пассажир, сообщает республиканское ГИБДД.

Авария произошла поздно вечером во вторник, 1 октября, на пересечении улиц Калинина и Губкина. По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 33-летнего горожанина при повороте налево столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 26-летнего мужчины, который двигался прямо, пишет «МедиаКорСеть».

В результате лобового столкновения пострадали оба водителя и 24-летняя девушка-пассажир. Она скончалась при транспортировке в больницу. Водители были госпитализированы.

Утром 30 сентября в Челябинской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один из пострадавших в ДТП в Якутии находится в тяжелом состоянии
Маленький мальчик выпал под колеса прицепа в Новосибирской области и погиб

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019