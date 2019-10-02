Девушка погибла при лобовом столкновении машин в Башкирии

В городе Салавате (Республика Башкортостан) столкнулись два легковых автомобиля. Погибла девушка-пассажир, сообщает республиканское ГИБДД.

Авария произошла поздно вечером во вторник, 1 октября, на пересечении улиц Калинина и Губкина. По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобиль Chevrolet Lanos под управлением 33-летнего горожанина при повороте налево столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 26-летнего мужчины, который двигался прямо, пишет «МедиаКорСеть».

В результате лобового столкновения пострадали оба водителя и 24-летняя девушка-пассажир. Она скончалась при транспортировке в больницу. Водители были госпитализированы.

Утром 30 сентября в Челябинской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.