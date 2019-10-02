Маленький мальчик выпал под колеса прицепа в Новосибирской области и погиб

В Новосибирской области около села Тармакуль трехлетний мальчик выпал под колеса прицепа. Ребенок погиб, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Трагедия произошла во вторник, 1 октября, в поле около трассы Омск–Новосибирск. Самоходное шасси без кабины с прицепом под управлением местного жителя пересекало поле, когда из него выпал мальчик. Ребенок попал под колеса прицепа, пишет ИА «Город55».

Прибывшие медики не смогли реанимировать пострадавшего и констатировали его смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале сентября на Ставрополье пятеро учеников 7-х и 9-х классов решили прокатиться на «Оке», принадлежащей родителям одного из них. Ребенок, который находился за рулем, не справился с управлением, машина опрокинулась. Один из детей погиб, еще двое пострадали.