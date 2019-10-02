Один из пострадавших в ДТП в Якутии находится в тяжелом состоянии

Медики оценивают как тяжелое состояние одного из девяти пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом на трассе «Вилюй» в Якутии. Ему необходима телемедицинская консультация.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканский минздрав, опасение у врачей вызывает и состояние пострадавшей женщины. Оба находятся в хирургическом отделении центральной районной больницы Горного района.

ДТП произошло в среду, 2 октября. Микроавтобус, по предварительным данным, опрокинулся из-за несоблюдения водителем безопасной скорости движения по заснеженной дороге. В момент аварии водитель был трезв. Участок дороги, где произошло ДТП, оборудован всеми необходимыми знаками.