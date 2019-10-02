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В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек. Об этом 2 октября сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел на 158-м км федеральной автодороги «Вилюй». Микроавтобус опрокинулся, после чего загорелся. В результате ДТП пострадали девять человек. Их доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что под Калугой произошло смертельное ДТП с тремя фурами и легковушкой.

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