В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек. Об этом 2 октября сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел на 158-м км федеральной автодороги «Вилюй». Микроавтобус опрокинулся, после чего загорелся. В результате ДТП пострадали девять человек. Их доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что под Калугой произошло смертельное ДТП с тремя фурами и легковушкой.