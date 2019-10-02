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Под Калугой произошло смертельное ДТП с тремя фурами и легковушкой

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Фото: РЕН ТВ
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В Калужской области столкнулись три фуры и легковой автомобиль, в результате чего погиб водитель легковушки. Об этом 1 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в 115 км от Москвы. На данный момент в результате ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону столицы. Машины объезжают место происшествия по другим дорогам.

Участвовавшие в столкновении фуры получили серьезные повреждения, с одной из них свалился многотонный контейнер.

Ранее стало известно, что в Благовещенске автомобилистка сбила восьмилетнего мальчика.

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