Под Калугой произошло смертельное ДТП с тремя фурами и легковушкой

В Калужской области столкнулись три фуры и легковой автомобиль, в результате чего погиб водитель легковушки. Об этом 1 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в 115 км от Москвы. На данный момент в результате ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону столицы. Машины объезжают место происшествия по другим дорогам.

Участвовавшие в столкновении фуры получили серьезные повреждения, с одной из них свалился многотонный контейнер.

Ранее стало известно, что в Благовещенске автомобилистка сбила восьмилетнего мальчика.