Мошенники начали использовать для подлога европротоколы ДТП

У мошенников появилась новая схема. Владельцам авто приходят штрафы за аварии, которых не было. У жителя города Волжский, что в Волгоградской области, списали с банковского счёта 50 тысяч рублей. В страховой компании такое решение объяснили иском в суд трёхлетней давности. Мошенники пользуются правилами составления европротокола. Данные, которые туда вносятся, проверяют только на этапе подачи иска в суд, и то не всегда. На крючок мошенников только в Волгограде попались уже десятки автомобилистов.