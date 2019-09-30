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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Челябинской области

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В Челябинской области микроавтобус с югорчанами столкнулся с грузовиком. Погиб одни человек, еще пятеро пострадали. Об этом ИА «Ура.ру» рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла рано утром 30 сентября на 17-м км автодороги Черноречье–Бреды. По данным Госавтоинспекции, микроавтобус «ГАЗ» под управлением мужчины 1985 года рождения выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, после чего обе машины опрокинулись.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончался 37-летний пассажир автобуса. Еще пятеро человек получили различные травмы.

Известно, что автобус с пятью пассажирами следовал из Сургута в Орск. Обстоятельства аварии устанавливаются.

28 сентября в Ярославской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Погиб один человек, еще двое были госпитализированы.

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