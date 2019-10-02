Лавров увидел «проблески здравого смысла» в переговорах по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров на ХVI ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи отметил «проблески здравого смысла» в переговорах с Западом по сирийскому вопросу. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости».

«Они все-таки, хотя, может быть, сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты при содействии астанинского формата между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и процедур», — уточнил Лавров.

Дипломат заявил, что Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии ради поддержания мира и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что попытки влияния Москвы на ситуацию происходят только для установления диалога между враждующими сторонами.

Министр также прокомментировал напряженные отношения США и Ирана, назвав политику Вашингтона недальновидной. По его словам, американская администрация задалась целью «демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран». Лавров также заявил, что обвинения в адрес Ирана по различным поводам не опираются на убедительные факты.

Говоря о политике Вашингтона, дипломат высказал мнение, что нестабильная обстановка в регионе напрямую отвечает интересам США. «Они всегда могут смотреть, где им выгодно поддержать одну сторону, где другую, куда потечет нефть, откуда брать газ, где что-нибудь продать свое из вооружений», — приводит его слова ТАСС.

16 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Эти переговоры стали пятой встречей глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета по Сирии. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию данного органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.