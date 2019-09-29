ООН станет единственным посредником в конституционном комитете Сирии

Единственным посредником в конституционном комитете Сирии будет ООН. Об этом спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил в интервью «РИА Новости» 29 сентября.

По его словам, наблюдателей в комитете не будет, так как задача организации — разработать конституцию, отвечающую чаяниям сирийского народа. При этом не исключено, что на первой встрече будут присутствовать иностранные представители.

«Мы пока никого не приглашали. Об этом мне еще предстоит поговорить с правительством и оппозицией», — сказал дипломат. После этого, по его словам, вопрос надо будет обсудить с членами Астанинской группы (Россией, Турцией, Ираном), так называемой малой группы (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США).

27 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что участниками первого заседания конституционного комитета Сирии могут стать главы МИД России, Ирана и Турции. По его словам, эти страны принимали большое участие в создании комитета.

Первое заседание конституционного комитета Сирии состоится 30 октября. Об этом сообщили главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.