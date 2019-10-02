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Алекперов указал на отсутствие дефицита нефти на рынке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В «Лукойле» отметили отсутствие дефицита нефти на рынке. Об этом заявил глава российской компании Вагит Алекперов.

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По его словам, цена за баррель нефти до конца года, скорее всего, сохранится на уровне $60. Об этом в среду, 2 октября, сообщил «Интерфакс». «У компании есть резервы наращивания добычи нефти», — добавил топ-менеджер.

Ранее 2 октября Bloomberg сообщил о снижении среднесуточной добычи нефти в России в годовом выражении на 1% — до 11,25 млн баррелей.

24 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что страна имеет возможность оперативно нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Также он сообщил, что объем нефтедобычи в России к концу текущего года составит около 554–556 млн т. В 2018 году добыча нефти достигла 555,8 млн т, уточнил министр.

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