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В России снизилась среднесуточная добыча нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Среднесуточная добыча нефти в России в годовом выражении снизилась на 1% — до 11,25 млн баррелей в день. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, среднесуточная добыча нефти в России в месячном выражении в сентябре уменьшилась на 0,5%.

24 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет возможность оперативно нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Также он сообщил, что объем нефтедобычи в стране к концу текущего года составит около 554–556 млн т. В 2018 году добыча нефти достигла 555,8 млн т, уточнил министр.

В целом ситуацию на рынке нефти Новак назвал стабильной.

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