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Новак заявил о возможности нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия имеет возможность оперативно нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, заявил во вторник, 24 сентября, министр энергетики Александр Новак. Скорость наращивания, по его словам, будет зависеть от компаний топливно-энергетического комплекса.

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«Это в первую очередь зависит от инвестиционных решений самих компаний, от рынка, от планов производственных и так далее. Это технические моменты», — цитирует министра «РИА Новости».

Новак добавил, что у России нет планов выводить на рынок дополнительные объемы сырья за счет очищенной нефти. Так он ответил на вопрос журналистов о том, не планируется ли ускоренно выводить на рынок нефть, очищенную после загрязнения нефтепровода «Дружба».

Также Новак сообщил, что объем нефтедобычи в стране к концу текущего года составит около 554–556 млн т. В 2018 году добыча нефти достигла 555,8 млн т, уточнил министр.

В целом ситуацию на рынке нефти министр назвал стабильной.

14 сентября нападению подверглись объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла», однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в произошедшем Иран. В Тегеране обвинения назвали ложью.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что королевство восстановит уровень мощностей по нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября.

На фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии цены на сырье выросли. Тем не менее 17 сентября сообщалось о снижении мировых цен на нефть более чем на 5%.

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