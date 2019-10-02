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Резо Гигинеишвили назвал музыку Канчели саундтреком своей жизни

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Фото: РИА Новости
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Режиссер Резо Гигинеишвили признался, что с музыкой грузинского композитора Гии Канчели, скончавшегося в среду, 2 октября, связана практически вся его жизнь.

Гигинеишвили назвал кончину композитора большой утратой и принес соболезнования его семье и близким. Он отметил, что для многих Канчели стал любимым композитором, знакомым по многим фильмам.

«Его музыка — как будто саундтрек моей жизни», — сказал режиссер в беседе с телеканалом «360».

Он отметил, что Канчели является важной фигурой и в классической музыке.

«Он своим трудом доказал, что является одним из самых важных композиторов XX века», — подчеркнул режиссер.

Последней работой Канчели в кино был снятый Гигинеишвили фильм «Заложники». Он вспомнил, как написанная композиция «Стикс» помогла «найти нужную интонацию» ленты.

«Даже сценария еще не было. Я шел за музыкой, и, собственно говоря, рождалась каждая сцена кино», — поделился режиссер. Он напомнил, что в его картине «Любовь с акцентом» также звучит музыка Канчели.

Гигинеишвили знал Канчели как человека «совершенно другого поколения», который из-за особенностей характера смог оставаться «открытым, самодостаточным и достойным гражданином».

Канчели скончался в среду на 85-м году жизни. В течение последнего периода Канчели проходил лечение в израильско-грузинском центре онкологии и ангиологии в Тбилиси, сообщает телеканал «Звезда».

В 1963 году Канчели окончил Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили. С 1972 года он работал заведующим музыкальной частью в Государственном академическом театре им. Ш. Руставели, а в 1979 году стал секретарем Союза композиторов Грузии.

Композитор был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как «Кин-дза-дза!», «Мимино» и «Чудаки».

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