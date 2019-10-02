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Вдова Данелии рассказала о проблемах Канчели со здоровьем

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Фото: ТАСС/Анна Лупырь
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В течение последних лет жизни у грузинского композитора Гии Канчели были проблемы с сердцем. Об этом «Федеральному агентству новостей» рассказала вдова режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия 2 октября.

«Сердце у него… У него всё время болело сердце. И отказали почки», — рассказала Юркова-Данелия.

Она отметила, что последние годы композитор жил в Тбилиси и часто лежал в больнице, но в последнее время предпочитал оставаться к кругу семьи. Собеседница агентства также прокомментировала его сотрудничество с Георгием Данелией, подчеркнув, что они были «самыми близкими друзьями», много и «очень славно» работали. Также Юркова-Данелия назвала Канчели одним из ведущих композиторов-симфонистов в мире.

О кончине артиста стало известно ранее 2 октября. Народный артист СССР, композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет. Композитор был автором музыки к фильмам «Кин-дза-дза» и «Мимино», пишет сайт kp.ru.

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