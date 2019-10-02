Скончался автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Гия Канчели

Советский и грузинский композитор Гия Канчели скончался в среду на 85-м году жизни в Тбилиси. Об этом 2 октября сообщает Interpressnews.

Как отмечает агентство, в течение последнего периода Канчели проходил лечение в израильско-грузинском центре онкологии и ангиологии в Тбилиси.

Композитор в 1963 году окончил Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили. С 1972 года он работал заведующим музыкальной частью в Государственном академическом театре им. Ш. Руставели, а в 1979 году Канчели стал секретарем Союза композиторов Грузии.

Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Чудаки».