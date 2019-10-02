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В Союзе композиторов назвали смерть Канчели большой утратой

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Фото: РИА Новости/Юрий Кавер
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Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин выразил соболезнования в связи со смертью советского и грузинского композитора Гии Канчели. Он назвал его уход из жизни большой утратой.

«Это был выдающийся композитор современности. Во времена Советского Союза для многих, особенно молодых музыкантов, композиторов, он был кумиром. Все изучали его партитуры, ноты, был элемент и подражания тоже», — цитирует в среду, 2 октября, Калимуллина RT.

Он подчеркнул, что гордится своим знакомством с Канчели.

Он также высказал мнение, что его музыка будет жить, поскольку язык музыки не знает границ, пишет REGNUM.

Канчели скончался в среду на 85-м году жизни. В течение последнего периода Канчели проходил лечение в израильско-грузинском центре онкологии и ангиологии в Тбилиси.

В 1963 году Канчели окончил Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили. С 1972 года он работал заведующим музыкальной частью в Государственном академическом театре им. Ш. Руставели, а в 1979 году стал секретарем Союза композиторов Грузии.

Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как «Кин-дза-дза!», «Мимино» и «Чудаки».

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