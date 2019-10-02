Прямой эфир

Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии

0
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не удовлетворены своим сегодняшним положением в стране, заявив об отсутствии в ФРГ свободы мнения и наличии государственного произвола. Об этом 2 октября пишет Die Zeit со ссылкой на результаты опроса, приуроченного к 29-летию объединения ГДР и ФРГ.

Надоело равнять: в Германии отменят налог на поддержку бывшей ГДР
«Сбор солидарности» добился лишь ограниченных результатов в Германии

Так, 70% населения бывшей ГДР считают, что сегодняшнее государство не прислушивается к их мнению, и до объединения они чувствовали себя в большей безопасности.

58% опрошенных заявили, что в современной Германии они защищены от так называемого государственного произвола не лучше, чем во времена ГДР, а 52% недовольны тем, как «в ФРГ работает демократия».

Еще 56% респондентов не удовлетворены уровнем школьного образования. 41% опрошенных не чувствуют большей свободы слова, чем было в ГДР. Тем не менее ожидания 52% жителей от объединения оправдались, пишет «РИА Новости».

Опрос был проведен социологическим институтом Policy Matters, в нем приняли участие 1029 жителей пяти федеральных земель, входивших в состав ГДР до падения Берлинской стены.

Ранее в феврале в ходе опроса жители Германии назвали страну, которая, по их мнению, представляет миру наибольшую угрозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более половины жителей востока ФРГ выступили против антироссийских санкций
Курц предупредил об угрозе безработицы в Германии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019