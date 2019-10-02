Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не удовлетворены своим сегодняшним положением в стране, заявив об отсутствии в ФРГ свободы мнения и наличии государственного произвола. Об этом 2 октября пишет Die Zeit со ссылкой на результаты опроса, приуроченного к 29-летию объединения ГДР и ФРГ.

Так, 70% населения бывшей ГДР считают, что сегодняшнее государство не прислушивается к их мнению, и до объединения они чувствовали себя в большей безопасности.

58% опрошенных заявили, что в современной Германии они защищены от так называемого государственного произвола не лучше, чем во времена ГДР, а 52% недовольны тем, как «в ФРГ работает демократия».

Еще 56% респондентов не удовлетворены уровнем школьного образования. 41% опрошенных не чувствуют большей свободы слова, чем было в ГДР. Тем не менее ожидания 52% жителей от объединения оправдались, пишет «РИА Новости».

Опрос был проведен социологическим институтом Policy Matters, в нем приняли участие 1029 жителей пяти федеральных земель, входивших в состав ГДР до падения Берлинской стены.

Ранее в феврале в ходе опроса жители Германии назвали страну, которая, по их мнению, представляет миру наибольшую угрозу.