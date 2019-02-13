Большинство немцев назвали США главной угрозой миру

В последние годы значительно возросло число немецких граждан, которые считают, что Соединенные Штаты несут наибольшую угрозу для мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института демоскопии в Алленсбахе и Центра стратегии и высшего руководства в Кельне.

По данным опроса, 56% респондентов считают, что наиболее серьезная угроза в 2019 году исходит от США. Еще 45% опрошенных указали на Северную Корею. За Турцию проголосовали 42% немцев, за Россию — 41%, сообщает телеканал N-TV в среду, 13 февраля.

«Среди немцев существует фактор неопределенности, который их пугает. И это относится к США под руководством Дональда Трампа», — цитирует RT профессора Центра стратегии и высшего руководства Клауса Швайнсберга.

По мнению 62% респондентов, стабильности в мире угрожают в первую очередь действия определенных политиков. Еще 52% указывают на военные конфликты, а 43% — на изменения климата.

Опрос проходил с 5 по 7 января. В нем участвовали 1249 человек старше 16 лет.

5 января газета Bild со ссылкой на результаты опроса немецкого исследовательского института Forsa сообщила, что жители Германии считают Россию и США самыми опасными странами для мировой безопасности. Согласно данным исследования, РФ самой опасной страной считают 56% опрошенных, Соединенные Штаты — 55%. Далее следуют КНДР (27%), Турция (24%), Саудовская Аравия (23%) и Китай (16%).