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Курц предупредил об угрозе безработицы в Германии

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Плохая экономическая ситуация в Германии угрожает этой стране ростом уровня безработицы. Об этом заявил в воскресенье, 29 сентября, председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц после победы своей политической силы на парламентских выборах в Австрии.

«Я знаю, что происходит в мире вокруг нас, перед нами стоит много испытаний. В Германии — чертовски плохая экономическая ситуация, там есть опасность роста безработицы. Не решенным остается вопрос с Brexit», — сказал политик, подчеркнув, что перечисленные вызовы оказывают влияние на Австрию.

Курц добавил, что осознает ответственность, которую на него возложили избиратели, передает ТАСС.

«Нам предстоят трудные времена, поэтому я хочу хорошо трудиться во благо своей страны», — добавил он.

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) уверенно победила на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) в воскресенье. АНП набирает 38,4% голосов (73 депутатских мандата).

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