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Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Австрии

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая экс-канцлером Себастьяном Курцем, по предварительным данным, лидирует на досрочных парламентских выборах в республике. Как сообщает в воскресенье, 29 сентября, «РИА Новости», партия набрала 37,2% голосов.

На втором месте с 22% голосов оказалась Социал-демократическая партия, за ней следует Австрийская партия свободы (АПС), набравшая 16% голосов. Четвертое место заняли «Зеленые», набравшие рекордные 14,3%, пятое — «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) с 7,4% голосов.

Эти политические силы преодолели необходимый порог для того, чтобы попасть в нижнюю палату австрийского парламента. Таким образом, партия Курца получит 71 мандат в Национальном совете Австрии, социал-демократы — 41 мандат, АПС — 30, «Зеленые» — 27 и NEOS — 14.

Ранее 29 сентября сообщалось, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр пришли на избирательный участок с собакой.

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