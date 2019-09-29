Президент Австрии пришел на избирательный участок с собакой

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр проголосовали на досрочных выборах в Национальный совет — нижнюю палату парламента. Как сообщает в воскресенье, 29 сентября, ТАСС, президентская чета пришла на избирательный участок с домашним питомцем — собакой по кличке Юли.

На вопрос журналистов о сроках формирования правительства Ван дер Беллен ответил, что не станет делать прогнозы до завершения выборов.

«Я не хочу определять сейчас сроки, посмотрим, что будет вечером, надо дождаться результатов голосования», — сказал австрийский лидер.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ряд избирательных участков открылся в Австрии в 6:00 (7:00 мск), еще часть должна была открыться в 11:00 по местному времени.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии должны определить политические партии, которые войдут в состав парламента и сформируют новое правительство. Чтобы быть представленной в нижней палате парламента, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. Фаворитом на нынешних выборах выступает консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем.