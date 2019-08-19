Верный Курц: экс-канцлер Австрии может вернуться на этот пост

Австрийская народная партия (АНП) не будет объединяться с бывшими партнерами по коалиции — Австрийской партией свободы (АПС), которая стала причиной правительственного кризиса в мае 2019 года . К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Недавно глава АПС Норберт Хофер заявил, что лучший вариант для страны — это сотрудничество между бывшими партнерами. Однако в АНП эти слова не воспринимают всерьез : по словам источника «Известий» в Народной партии, АПС периодически говорит об объединении с совершенно противоположными движениями и, по сути, сама не знает, чего хочет. Тем временем наиболее вероятным исходом остается возвращение Себастьяна Курца на пост главы правительства, а это значит, что внешнеполитический курс страны останется практически неизменным.

Дважды в одну воду?

«Моя цель — продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии» — таким видит будущее правительство глава ультраправой популистской Партии свободы Норберт Хофер. По его словам, сейчас есть два варианта развития событий: либо сотрудничество партий будет продолжено, либо АПС с концами уйдет в оппозицию.

В сложившейся ситуации наиболее вероятен второй вариант, и причиной такого прогноза служит недавний скандал вокруг АПС, который в мае 2019 года привел к отставке правительства и досрочным парламентским выборам. Напомним, что тогда в немецких СМИ появилось видео 2017 года, на котором теперь уже бывший вице-канцлер и экс-глава АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и его заместитель Йохан Гуденус общаются с якобы богатой россиянкой по фамилии Макарова (по словам самого Штрахе, это была латвийская гражданка ЕС). На записи слышно, что они пообещали женщине доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование и информационную поддержку АПС на парламентских выборах 2017 года. В итоге Себастьян Курц разорвал отношения с Партией свободы, а она в отместку, объединившись с социал-демократами (СДПА), высказалась за вотум недоверия правительству.

Хофер Глава Партии свободы Норберт Хофер обращается к СМИ во время пресс-конференции Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Теперь же у АНП заявления АПС вызывают скорее скепсис , нежели реальное желание сотрудничать. По словам источника в партии Себастьяна Курца, его главная цель сейчас — выиграть досрочные выборы и не допустить формирования правительства без него.

— Наша цель очевидна: мы хотим победить на выборах. Мы также хотим удостовериться в том, что правительство не будет сформировано без нашего участия, потому что мы видели, как в последние месяцы СДПА и Партия свободы использовали любую возможность, чтобы выступить против АНП . Хотя бы вспомним инициированный ими вотум недоверия, лишь бы отстранить от власти канцлера Курца, — отметил собеседник «Известий».

Вплоть до парламентских выборов, которые пройдут 29 сентября 2019 года, должность главы австрийского правительства занимает экс-председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Высока вероятность, что по итогам голосования выиграет Народная партия и на смену действующему канцлеру вновь придет Себастьян Курц. На это указывают и предварительные опросы: так, по данным института Market от 11 августа, рейтинг АНП составляет 35%, следом же идут СДПА (22%) и АПС (20%).

— То, что Курц выиграет национальные выборы, — это очевидно , — рассказал «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. — В этом смысле показателен результат его партии на голосовании в Европарламент: только разгорелся скандал, а уже через неделю АНП получает 35% поддержки, став третьим движением во всей Европе.

Кандидаты в партнеры

По словам эксперта, Себастьян Курц настроен на то, чтобы сформировать однопартийное правительство, однако на этих выборах он сможет получить максимум 40% , а этого недостаточно для единоличного создания кабмина. Поэтому автоматически возникает вопрос о том, кто войдёт в новоиспеченную правительственную коалицию, если не АПС. Наиболее вероятные кандидаты, по мнению Владимира Швейцера, — либо социал-демократы, либо менее представленные партийные движения. Причем первый вариант вызывает вопросы — уж больно велики их расхождения с АНП по социальным и экологическим темам.

СДПА эти противоречия уже, похоже, не смущают, поскольку они открыты к переговорам с Народной партией.

— Перспективы следующего правительства и формирования коалиций будут зависеть от результатов голосования, — сказали «Известиям» в парламентской группе СДПА в национальрате (нижняя палата австрийского парламента. — «Известия»). — Мы открыты к переговорам со всеми, за исключением Партии свободы, которая как партнер по коалиции для нас неприемлема.

Как рассказал «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, скорее всего АНП и СДПА сформируют коалиционное правительство во главе с канцлером Курцем и представителем СДПА на постах вице-канцлера и министра иностранных дел.

курц Себастьян Курц Фото: TASS/photonews.at/imago/Georges Schneider

Такой расклад повлечет больше изменений во внутренней политике, нежели во внешнеполитическом курсе, однако и здесь, по мнению эксперта, возможны определенные трансформации.

— Наиболее пророссийски настроенная партия в Австрии — это АПС, — пояснил Вадим Трухачев. — Но, даже получив на выборах порядка 20%, она всё равно уйдет в глухую оппозицию. У социал-демократов же в последнее время наблюдается менее доброжелательное отношение к Москве. Поэтому можно предсказывать, что при них курс страны еще больше сместится в сторону проевропейского направления.

Владимир Швейцер на перспективы российско-австрийских отношений при новом правительстве смотрит несколько более оптимистично. По его словам, принципиальных метаморфоз ждать всё же не стоит.

— Они будут смотреть на нас так, как смотрели всегда, — отметил эксперт. — С одной стороны, Вена будет стремиться к хорошим двусторонним отношениям с Москвой, с другой же — ее правительство будет настроено на то, чтобы идти в одну ногу с ведущими европейскими партиями и в первую очередь с движением ХДС (канцлера Германии) Ангелы Меркель.

Таким образом, майский скандал с якобы российским участием не только не испортил отношения Вены с Москвой, но и не пошатнул позиции Австрийской народной партии. Себастьян Курц не просто не растерял очки, он заручился еще большей поддержкой населения (35% вместо 31,5% — на выборах 2017 года). А это значит, что сентябрьские выборы смогут предоставить самому молодому канцлеру Европы большую свободу действий на всех направлениях.